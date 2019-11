Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14.45 Uhr in Trockenbrück wurde ein 22-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Eine 28-Jährige befuhr die Thetener Straße in Fahrtrichtung Elsper Straße. Zeitgleich befuhr der Radfahrer die Elsper Straße. Als die Pkw-Fahrerin beabsichtigte, nach rechts auf die Elsper Straße abzubiegen, übersah sie den von rechts kommenden 22-Jährigen und touchierte diesen. Dieser fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

