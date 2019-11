Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Dahl

Olpe (ots)

Zwischen Freitag (15. November, 6.30 Uhr) und Montag (18. November, 18.45 Uhr) drangen unbekannte Täter in eine Wohnung im Gerlinger Weg in Dahl ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen sie ein Kellerfenster ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sowohl aus dem Keller als auch aus der Wohnung entwendeten die Täter verschiedene elektronische Geräte, sowie Bargeld und Uhren. Zudem liegt der entstandene Sachschaden bei rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

