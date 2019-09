Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau in der Pfalz, Kapellenweg, 26.9.19 - 27.9.19 Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Landau (ots)

Der Geschädigte stellte seinen PKW im Zeitraum vom 26.09.19 18:00 Uhr - 27.9.19 08:00 Uhr vor seinem Anwesen im Kapellenweg in Landau ab. Am nächsten Morgen musste er eine größere Beschädigung am hinteren Radkasten der Fahrerseite feststellen. Weiterhin wurde der Türgriff der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren den ordnungsgemäß abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de.

