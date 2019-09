Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geklärte Unfallflucht

76889 Steinfeld (ots)

Am frühen Samstagnachmittag, d. 28.9.19 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem EDEKA-Parkplatz in Steinfeld. Beim Ausparken aus einer eingezeichneten Parkbucht geriet eine Dame mit ihrem Kombi gegen einen erst ein Dreivierteljahr "alten" PKW in der benachbarten Parkbucht. Durch Zeugen wurde das Geschehen bemerkt. Der Zeuge ist sich sicher, dass die Verursacherin den Unfall auch mitbekommen hatte. Diese verließ ungeachtet des von ihr angerichteten Schadens von rund 2.000 EUR den Parkplatz. Die Unfallverursacherin aus dem Badischen erwartet jetzt ein Strafverfahren, das sie auch aufgrund der Schadenshöhe den Führerschein "kosten", eine Geldstrafe nach sich ziehen und ihr mit ziemlicher Sicherheit Punkte in Flensburg einbringen dürfte. Der Sachverhalt zeigt einmal mehr, wie wichtig Zeugen für die Polizei sind. Sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen bedeutet, einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

