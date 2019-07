Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Verkehrsunfälle mit Personenschaden 2. Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigungen an PKW 3.Diebstahl von zwei Fahrrädern

Linz (ots)

1. Rheinbreitbach - Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Am 19.07.2019 gegen 14:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Linz ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer in Rheinbreitbach in der Heerstraße gemeldet. Im Bereich der Kreuzung zum Mühlenweg übersah der Radfahrer einen bevorrechtigten PKW. Dem PKW konnte er noch ausweichen, prallte danach jedoch gegen eine Mauer. Durch den Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Ebenfalls in Rheinbreitbach kam es am 19.07.2019 gegen 20:00 Uhr zu einem weiteren Unfall mit einer Radfahrerin. Vermutlich kam die Radfahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW.

2. Sankt Katharinen - Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigungen an PKW

In der Nacht von Freitag, 19.07. bis Samstag 20.07.2019 kam es in Sankt Katharinen zu insgesamt drei Vorfällen an PKW. Im Bereich der Theodor-Heuss-Straße wurden an einem PKW beide Kennzeichen entwendet und es wurde eine unbekannte Flüssigkeit auf dem Fahrzeug verteilt. Bei einem weiteren PKW in der Konrad-Adenauer-Straße wurde der Spiegel beschädigt. Auch dieser PKW wurde mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen. Bei einem dritten PKW in der Steinshardter Straße wurden Kunststoffteile eines Lufteinlasses herausgebrochen. Auch auf diesem PKW wurde eine Flüssigkeit verteilt.

3. Linz - Fahrraddiebstahl

Am 20.07.2019 zwischen 10:30 bis 13:00 Uhr kam es in Linz, Am Gestade, zu einem Diebstahl von zwei aneinandergeketteten Fahrrädern. Dabei handelte es sich um ein Trekkingrad und ein E-Bike.

Zeugenhinweise zu den genannten Ereignissen nimmt die Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644 9430 oder pilinz@polizei.rlp.de entgegen.

