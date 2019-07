Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 21.07.2019

Bereich der Polizeiinspektion Betzdorf (ots)

Kirchen (Sieg) - Verkehrsunfall mit Sachschaden und Verkehrsunfallflucht Unfallzeit: Samstag, 20.07.2019; 10:54 Uhr Unfallort: 57548 Kirchen (Sieg), Koblenz-Olper-Straße

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem schwarzen PKW der Mittelklasse die Koblenz-Olper Straße in Kirchen, OT Wehbach, in Fahrtrichtung Niederfischbach. In einer Rechtskurve wurde er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit etwas nach links aus der Kurve getragen und touchierte dabei leicht einen Bus der Westerwaldbetriebe. Verletzt wurde bei dem Anstoß niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Der Fahrer des schwarzen PKW setzte seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an Polizeiinspektion Betzdorf, 02741-926-0

Betzdorf - Kennzeichendiebstahl Tatzeit: Samstag, 20.07.2019; 10:40 Uhr - 11:35 Uhr Tatort: Betzdorf, Kirchener Straße

Im genannten Tatzeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter das Kennzeichen eines Leichtkraftrades, welches auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Betzdorf abgestellt stand.

Aufgrund der Extremwetterlage und heftigen Niederschlägen in den Nachmittagsstunden am vergangenen Samstag, erreichten die Rettungsleitstelle des DRK und die Polizei eine Vielzahl von Anrufen besorgter Verkehrsteilnehmer: In der Ortslage Kirchen (Sieg), Jungenthaler Straße waren Bäume umgestürzt; ebenso im Hüttseifer Weg in Niederfischbach und in der Industriestraße in Betzdorf, Bruche. Einsatzkräfte der Feuerwehr sorgten schnell wieder für freie Straßen. Meldungen über hochgedrückte Gullideckel in der Schützenstraße in Betzdorf bestätigten sich bei Nachschau nicht. Sachschäden sind der Polizei bislang nicht bekannt.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Hamm mitteilte, musste die K64, Forst-Seifen in Richtung Holpe wegen Windbruchs gesperrt werden. Dort waren u. a. zwei etwa 30 Meter hohe Tannen gerissen. Die Baumfällarbeiten mussten zunächst unterbrochen werden, da die Arbeiten für die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt eine zu hohe Gefährdung darstellten.

