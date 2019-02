Polizei Düsseldorf

POL-D: Aufruf: Nach Raubdelikt in der Altstadt - Geschädigter gesucht - Kriminalpolizei ermittelt

Düsseldorf (ots)

Aufruf: Nach Raubdelikt in der Altstadt - Geschädigter gesucht - Kriminalpolizei ermittelt

Samstag, 9. Februar 2019, 4 Uhr

Nach einem möglichen Raubdelikt am vergangenen Wochenende in der Altstadt (Marktplatz) sucht die Kriminalpolizei den vermeintlichen Geschädigten. Zwei Männer hatten am frühen Samstagmorgen den Unbekannten zunächst beraubt. Sie schlugen ihn zu Boden, traten ihn und rissen ihm u.a. auch die Halskette ab. Als eine Zeugin deutlich machte, dass sie die Polizei gerufen hätte, gaben sie die entwendeten Sachen (Handy und Geldbörse) schnell zurück. Während die beiden Räuber wenige Meter vom Tatort entfernt gestellt werden konnten, war der Geschädigte "wie vom Erdboden verschluckt". Er konnte im allgemeinen Durcheinander auch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die beiden Tatverdächtigen (23 und 25 Jahre alt) wurden zwecks Blutprobenentnahme der Altstadtwache zugeführt. Eine Anzeige wegen Raub und Körperverletzung wurde gefertigt.

Der Geschädigte war etwa 25 Jahre alt und hatte kurze, dunkelblonde Haare. Er war mit einer grünen Winterjacke mit beigem Fellbesatz bekleidet.

Anrufe werden erbeten an das Raubkommissariat (KK 13) der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

