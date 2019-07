Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 20.07.2019

Betzdorf (ots)

Gebhardshain - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Unfallzeit: Freitag, 19.07.2019, 14:25 Uhr Unfallort: 57580 Gebhardshain, Wissener Straße

Eine 61 Jahre alte Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Wissener Straße in Gebhardshain aus Richtung Wissen kommend und beabsichtigte an der Einmündung nach links in die Betzdorfer Straße in Fahrtrichtung Betzdorf abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden, auf der Vorfahrtstraße fahrenden 59-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 3300 Euro. Die 59 Jahre alte PKW-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Wallmenroth - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Unfallzeit: Freitag, 19.07.2019, 17:40 Uhr Unfallort: 57584 Wallmenroth, Hauptstraße

Eine 18 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Windeck befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße in Wallmenroth und beabsichtigte in der Ortsmitte nach links in Richtung Scheuerfeld abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 69-Jährigen Rennradfahrer. Dieser kollidierte seitlich in den PKW der jungen Frau und musste anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2100 Euro.

Niederfischbach - Sachbeschädigung an Straßeneigentum

Tatzeit: vor dem 05.07.2019 Tatort: 57572 Niederfischbach

Bislang unbekannte Täter drückten an der Landesstraße 280 zwischen Kirchen und Freudenberg einen Rohrpfosten mit zwei Verkehrszeichen um und ließen ihn der Böschung liegen. Es handelte sich hierbei um die Vorschriftzeichen "Zulässige Höchstgeschwindigkeit" und "Überholverbot" die im Bereich an der Ab-/Zufahrt der Ortslage Hahnhof aufgestellt waren. Durch das Fehlen dieser Verkehrszeichen war die Verkehrssicherheit gefährdet.

