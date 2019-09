Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw-Aufbruch

Maximiliansau (ots)

In den Abendstunden des 28.09.2019 schnitt ein unbekannter Täter das Cabrioverdeck eines BMW auf, welcher in einer frei zugänglichen Hofeinfahrt eines Anwesens in der Eisenbahnstraße in Maximiliansau geparkt war. Der Täter durchsuchte das Handschuhfach und entwendete einen Geldbeutel mit Kleingeld. Aus dem Innenraum wurden außerdem drei Angelruten, diverses Angelzubehör, das eingebaute Radio und ein Bordcomputer entwendet. Zeugenhinweise bitte der Polizei Wörth melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell