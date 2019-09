Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 72-jähriger fährt gegen Ampelmast und wird leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Samstag, gegen 13.40 Uhr, fuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem Renault Kastenwagen in der Rohrbacher Straße, Einmündung Dantestraße, gegen einen Ampelmast. Ursächlich war offenbar ein kurzzeitiges gesundheitliches Problem des Pkw-Lenkers. Durch den Unfall verletzte er sich leicht, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ampel war nach dem Unfall noch funktionstüchtig, der Renault musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. In der Rohrbacher Straße kam es zeitweise während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

