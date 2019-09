Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim

Verkehrsunfall mit Linienbus

Altlußheim (ots)

Am Samstag gegen 18:35 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Altlußheim eine Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus, beidem 3 Personen verletzt wurden. Eine 24-jährige Mazda Fahrerin missachtet die Vorfahrt des Linienbusses, welcher in der Folge frontal mit dem Mazda zusammenstieß. Die 24-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, zwei von vier Insassen des Linienbusses wurden leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 20.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Altlußheim war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Zudem waren vier Rettungswagen, ein Notarzt sowie vier Polizeifahrzeuge im Einsatz. Die Hauptstraße wurde während der Unfallaufnahme bis 20:51 Uhr gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrsunfallaufnahme West geleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Carolin Helf

Tel.: 0621-1740

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell