Polizei Duisburg

POL-DU: LadungsSICHERung IM URLAUB - Aktionstage der Polizei

Duisburg (ots)

Wohin mit dem ganzen Gepäck im Auto? Wie belade ich meinen Wohnwagen richtig? Wo sollen denn die Fahrräder am besten hin? Diese Fragen stellen sich viele Familien vor dem Start in den Urlaub. Damit Sie sicher am Erholungsort ankommen und wieder nach Hause zurückkehren gibt Ihre Polizei Duisburg Ihnen auf dem Parkplatz von IKEA (Beecker Straße 80, 47166 Duisburg) am

Donnerstag, 25. Juli von 9:30 Uhr bis 12 Uhr, Freitag, 9. August von 10 bis 13 Uhr Donnerstag, 15. August 10 bis 14 Uhr

Tipps und Tricks zum Thema LadungsSICHERUNG IM URLAUB. Auch ein Auto steht dort bereit und will mit Koffern, Taschen und Kartons beladen werden. Doch wo sind die Knackpunkte und an welchen Stellen schafft das Gepäck es, im Falle eines Unfalls vom Kofferraum aus nach vorne zu fliegen? Kommen Sie vorbei - Wir zeigen es Ihnen. (jg)

