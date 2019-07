Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Polizist stellt Fahrraddiebe und wird schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Dienstag (16. Juli) joggte ein Polizist in seiner Freizeit um 16:55 Uhr am Üttelsheimer See entlang, als ihm zwei junge Männer (15, 16) entgegenkamen, die ein grünes Damenrad schoben. Als der 16-Jährige das Fahrrad in ein Gebüsch schmiss, sprach der Beamte (44) das Duo an und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Der Jugendliche schlug dem Polizisten mehrfach ins Gesicht stürzte mit ihm auf den Boden, während sein 15-jähriger Begleiter daneben stand. Während der Schläger seinen Begleiter aufforderte, ihm ein Messer zu geben, kam ein Mann (39) vorbeigelaufen, der den Notruf wählte. Das Duo flüchtete daraufhin und ließ den schwer Verletzten zurück. Die Tatverdächtigen begegneten auf ihrer Flucht anschließend einem Rheinberger Polizisten, der ebenfalls in seiner Freizeit den Rheindeich im Bereich des PCC-Stadions entlang ging. Weil sich beide auffällig nervös verhielten und den Eindruck erweckten, als seien sie auf der Flucht, wählte der 48-Jährige die 110. Verständigte Streifenwagen nahmen das Duo kurz darauf fest und brachten es zur Wache. In der Umhängetasche des 16-Jährigen fanden die Ordnungshüter unter anderem ein Einhandmesser. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung konnten beide Tatverdächtigen mit einer Anzeige, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zurück zu ihren Eltern. Das gestohlene Fahrrad stellten die Beamten sicher. Der verletzte Polizist ist aufgrund seiner Kopfverletzungen bis auf Weiteres nicht dienstfähig. (dab)

