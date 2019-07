Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Campingkochergaskartusche in Wohnung explodiert - Zwei Verletzte

Duisburg (ots)

Die Feuerwehr und Polizei rückten heute (17. Juli, 10:07 Uhr) zur Weseler Straße in Marxloh aus: Nach ersten Erkenntnissen soll eine Gaskartusche eines Campingkochers in einer Wohnung explodiert sein. Dadurch verletzten sich eine Mutter (22) und ein elf Monate altes Kind. Angehörige brachten das Mädchen direkt in ein Krankenhaus. Die Mutter kam mit dem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik. Durch die Druckwelle schleuderte eine Fensterscheibe auf die Straße und beschädigte mindestens ein Auto. Ob eine fehlerhafte Handhabung oder ein technischer Defekt Ursache der Explosion waren, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Die Weseler Straße ist Höhe Warbruckstraße zeitweise gesperrt gewesen. Auf der Warbruckstraße finden derzeit Reinigungsarbeiten statt.

