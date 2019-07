Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung

Duisburg (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen. Ein zur Tatzeit 70-Jähriger, der am Samstag (1. Dezember) um 13:30 Uhr an der Haltestelle Walsum Rathaus eine Straßenbahn der Linie 903 in Fahrtrichtung Stadtmitte bestieg, wurde von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Der Mann schubste den Senior nach einer vorausgegangenen Auseinandersetzung aus dem Eingang der Bahn. Dabei fiel der 70-Jährige auf eine Sitzbank und stürzte auf den Boden des Wartehäuschens. Während der Rentner am Boden lag, schlug der abgebildete Mann dem Rentner in den Bauch und mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Die verständigten Polizisten kümmerten sich um den Verletzten und leiteten gegen den Flüchtigen ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Inzwischen liegt ein Gerichtsbeschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung vor. Die aufgezeichneten Lichtbilder der Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-koerperverletzung

Zeugen, die genauere Angaben zu der abgebildeten Person auf den Bildern machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203-280-0.

