Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Autofahrer mitgeschliffen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Montag (15. Juli) hat ein Fahrer eines silbernen Pkw gegen 13:50 Uhr vor einer roten Ampel auf der Angertaler Straße gestanden. Hinter ihm warteten der Fahrer (71) eines schwarzen Fiat Kastenwagens und ein Duisburger (25) in seinem schwarzen Mercedes. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte und der Unbekannte nicht losfuhr, forderte der 25-Jährige ihn durch Betätigen seiner Hupe auf, weiterzufahren. Der Mann bog darauf mit seinem silbernen Auto in Schrittgeschwindigkeit nach rechts in die Düsseldorfer Landstraße ab. Dabei trat der Flüchtige ohne ersichtlichen Grund mehrfach auf die Bremse und verursachte dadurch hinter sich einen Unfall, indem der Fahrer des Mercedes dem Pkw des 71-Jährigen auffuhr. Als die beiden Unfallbeteiligten den Unbekannten wegen seiner Fahrweise zur Rede stellten, kam es zu einem Streit. Der 25-Jährige öffnete dabei die Fahrertüre, stellte ein Bein in den Innenraum des silbernen Wagens und forderte den Fahrer auf bis zum Eintreffen der Polizei zu warten. Der Unbekannte beschleunigte daraufhin sein Auto und fuhr eine kurze Strecke, während der Mercedesfahrer noch in seiner geöffneten Türe stand. Als der unfreiwillige Mitfahrer stürzte, raste der Flüchtige in Fahrtrichtung Süden davon. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten, der über Schmerzen im Bein klagte, in ein Krankenhaus. Die verständigten Polizisten nahmen den Unfall auf und leiteten ein Strafverfahren ein, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0203-280-0 um Zeugenhinweise. (dab)

