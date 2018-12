POL-EN: Schwelm - Parkendes Fahrzeug beschädigt - Kennzeichen abgelesen

Schwelm (ots) - Am 03.12.2018, gegen 14.00 Uhr, parkte ein 30-jähriger Wuppertaler seinen weißen Pkw Mercedes am Fahrbahnrand der Markgrafenstraße. Noch während er im Fahrzeug verweilte, touchierte ein blauer Pkw VW die linke Fahrzeugseite. Der 54-jährige Fahrzeugführer aus Schwelm setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Wuppertaler konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen. Er verständigte die Polizei. Eine Unfallfluchtanzeige wurde aufgenommen, Ermittlungen an der Halteranschrift des verursachenden Fahrzeugs sind eingeleitet.

