Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Falscher Polizist ergaunert Bargeld - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (17. Juli) erhielt eine betagte Anwohnerin (76) der Steinbruchstraße mehrfach Anrufe eines Unbekannten, der sich am Telefon als Polizeibeamter ausgab. Der Mann erzählte der Seniorin, dass eine Einbrecherbande auf dem Weg zu ihr sei und sich daher ihr Bankguthaben in Gefahr befinde. Die 76-Jährige suchte daraufhin eine Bankfiliale in Großenbaum auf und bat am Schalter um Auszahlung eines größeren Bargeldbetrages. Eine aufmerksame Mitarbeiterin informierte daraufhin den Filialleiter, der richtig reagierte und die Polizei anrief. Noch bevor die verständigten Beamten eintrafen, ging die Rentnerin zu einer schalterlosen Bankfiliale, hob Bargeld ab und legte es verpackt in einer Tasche auf den Treppenabsatz an ihrer Wohnanschrift. Zwischen 12:00 und 12:30 Uhr erschien ein Mann, der mit einer dunkelblauen Steppjacke und einem Basecap bekleidet war. Der Unbekannte - ungefähr 35 Jahre alt - nahm die Tasche und verschwand.

Das Kriminalkommissariat 32 bittet in diesem Fall um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0203-280-0.

Die Polizei warnt: Immer wieder gelingt es Tätern, vor allem bei Senioren, mit solchen Betrugsmaschen hohe Geldbeträge oder Schmuck zu erbeuten. Bitte informieren Sie Verwandte, Angehörige und Bekannte über diese Vorgehensweise. Die Kripo sowie die Kolleginnen und Kollegen im Streifendienst kontrollieren nicht, ob oder wie viele Wertsachen sich bei Ihnen zu Hause befinden und nehmen sie auch nicht vorsorglich in Verwahrung. Lassen Sie sich noch im Hausflur oder am Telefon die Namen der vermeintlichen Polizisten geben. Vergewissern Sie sich telefonisch bei der Polizei, ob in ihrem Haus Ermittlungen durchgeführt werden. (dab)

Ausführliche Tipps und Verhaltensinformationen können Sie auf unserer Internetseite abrufen: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell