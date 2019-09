Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Trier (ots)

Am 15.09.2019 gegen 10:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 46 bei Trier. Der Unfallverursacher wollte mit seinem Pkw von der von der Bleischmelze aus kommend, auf die L 46 nach links abbiegen und übersah dabei den von links kommenden Pkw, welcher auf der Vorfahrtsberechtigten Straße in Richtung Zemmer fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beide Fahrer wurden dabei verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell