Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Abgestellter schwarzer BMW X5 mit französischem Kennzeichen ist der Polizei bekannt

Idar-Oberstein / Enzweiler (ots)

Seit dem 10.09.2019 steht in einer Wiese an der Bushaltestelle der B41 bei Enzweiler nach einer Panne ein schwarzer BMW mit geöffneter Seitenscheibe. Der französische Fahrzeughalter wird sich um den verschlossenen Pkw kümmern. Vielen Dank für die Hinweise aber bitte nicht mehr in dieser Sache die Polizei kontaktieren.

