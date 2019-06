Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Lkw-Fahrer verursacht hohen Schaden...

Heidelberg (ots)

Vermutlich infolge einer gesundheitlichen Beeinträchtigung krachte am Mittwoch kurz nach 17 Uhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer in der Schneidmühlstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten, hochwertigen Mercedes. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach ersten Angaben auf rund 70.000 Euro. Der Lkw-Fahrer musste an der Unfallstelle erstversorgt und danach in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden..

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell