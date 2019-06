Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in den L-Quadraten

Mannheim (ots)

In die Büroräumlichkeiten der Universität Mannheim in den L-Quadraten brach in der Nacht zum Mittwoch ein bislang unbekannter Täter ein und ließ diverse Gegenstände mitgehen. Darunter befanden sich u.a. mehrere Laptops und eine bislang nicht bekannte Anzahl an Mobiltelefonen. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Tatzeit war zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell