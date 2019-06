POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Abkühlung im Freibad gesucht, Handtasche geklaut, Hinweise der Polizei

Polizeipräsidium Mannheim

Am Mittwochnachmittag entwendete ein bislang unbekannter Täter die Handtasche einer Freibadbesucherin.

Während die Frau sich in die kühlenden Fluten stürzte, nutzte eine Unbekannter deren Abwesenheit aus und entwendete die Designerhandtasche samt Inhalt von der Liegewiese des Freibades.

Neben Mobiltelefon, Designergeldbeutel, Personalausweis, Führerschein, Bankkarte, diversen Mitgliedskarten, Wohnungsschlüssel, Unterwäsche wurden auch knapp 100 Euro gestohlen.

Der Frau wurde angeraten ihre Zugangsschlösser zur Wohnung zu wechseln.

Hinweise auf den Täter bestehen nicht.

Die Polizei rät bei Freibadbesuchen dringend:

- Lassen Sie ihre Wertsachen beim Baden nie unbeaufsichtigt liegen.

- Sollten sie dennoch Wertsachen dabei haben, lassen sie diese nicht offen auf ihrem Liegeplatz liegen,

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld ins Freibad mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

- Nutzen Sie die ausgewiesenen Wertfächer, um Ihre Wertgegenstände sicher einzuschließen.

- Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte).

- Sollten Ihnen Zahlungskarten abhanden gekommen sein, lassen Sie diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren, z. Bsp. telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116.

- Sind Sie ins Freibad geradelt, schließen Sie Ihr Rad stets mit einer geeigneten Fahrrad-Sicherung an einen festen Gegenstand (Fahrradständer, Laternenpfahl) an. Die wichtigen Merkmale Ihres Fahrrads sollten Sie sorgfältig in einen Fahrradpass notieren und für den Notfall sicher verwahren. Bei Diebstahl können Sie diese Daten schnell und unkompliziert Polizei und Versicherung zur Verfügung stellen.

