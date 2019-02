Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Versuchter Einbruch

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Sonntag gegen 20.00 Uhr in ein Sozialkaufhaus an der Kronprinzenstraße einzubrechen. Hierbei beschädigte er eine Fensterscheibe und versuchte eine Tür aufzuhebeln. Es gelang ihm nicht ins Gebäude einzudringen. Anschließend flüchtete der Mann über die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell