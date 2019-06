Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gaststätteneinbruch im Viernheimer Weg - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Aufgehebelt wurde in der Nacht zum Donnerstag das Fenster einer Gaststätte im Viernheimer Weg. Im Innern wuchtete der Unbekannte zwei Geldspielautomaten auf, entwendete aber bisherigen Ermittlungen zufolge kein Bargeld. Sachschaden dürfte in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden sein. Kurz nach 4 Uhr wurde die Polizei über den Einbruch in Kenntnis gesetzt, so dass mehrere Streifenwagenbesatzungen unverzüglich ausrückten. Eine männliche Person mit kurzen, schwarzen Haaren rannte aus dem Objekt in Richtung Unterführung Blumenau und verschwand in einem Gebüsch. Trotz intensiver Fahndung konnte der Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er trug eine kurze, schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, in Verbindung zu setzen.

