Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Wohnhauses mit drei Leichtverletzten

Hentern (ots)

In der Nacht von Freitag, 13.09.2019 auf Samstag, 14.09.2019 kam es in Hentern gegen 01:30 Uhr zum Brand eines bewohnten Einfamilienhauses. Hierbei wurden drei Bewohner leicht verletzt und mussten vorsorglich in Krankenhäuser verbracht werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann die Brandursache nicht abschließend bestimmt werden. Die Kripo Trier hat diesbezüglich die Ermittlungen übernommen. Die Schadenshöhe dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

