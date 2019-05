Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Betrunken ausgeparkt (38-0905)

Dudenhofen (ots)

09.05.2019, 17.30 Uhr In der Trifelsstraße wollte ein Audi Fahrer rückwärts aus einer Parkbucht ausparken. Dabei übersah er einen PKW, der in diesem Moment an der Bucht vorbeifuhr und streifte das Fahrzeug leicht mit seiner Anhängerkupplung. Schaden: 50 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Audi Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,39 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

