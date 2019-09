Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bushaltehäuschen schwer beschädigt, Unfallflucht

Schweich (ots)

In der Zeit vom 28.08.2019 bis zum 11.09.2019 08.00 Uhr kam es in Longuich, Trierer Straße, Höhe Anwesen Nr. 14 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei wurde der aus massivem Metall und Holz bestehende Bushaltestellen-Unterstand so schwer beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein LKW für den Schaden ursächlich gewesen sein. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schweich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

pischweich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell