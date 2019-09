Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 11.09.2019 auf den 12.09.2019, kam es in der Straße "Am Roten Baum" in Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten schwarzen PKW. Unbekannte Täter zerschnitten hierbei wohl mittels eines Messers die hintere Verdeckscheibe aus Plastik eines Cabrios. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen.

