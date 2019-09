Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Thalfang (ots)

Am Dienstag, den 10.09.2019, kam es in dem Zeitraum von ca. 10:00 bis ca. 16:30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße "Im Brühl" in Thalfang zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrerin parkte ihren Personenkraftwagen gegen 10:00 Uhr auf diesem Parkplatz in Thalfang. Ein(e) bislang unbekannte(r) Fahrzeugführer(in) beschädigte vermutlich beim Ausparken den geparkten Personenkraftwagen. Danach verließ der/die verantwortliche Fahrer(in) unerlaubt die Verkehrsunfallstelle. Zeugen die sachdienliche Informationen oder Hinweise zum Unfallhergang und dem Fahrer/Fahrerin machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0

pimorbach@polizei.rlp.de

Ansprechpartner: PK Nicholas Schorten





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell