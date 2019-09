Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Trier (ots)

In der Zeit vom 09.09.2019 21:00 Uhr bis 10.09.2019 08:30 Uhr kam es in der Hermannstraße in Höhe des Anwesens Nr. 41 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Hierbei stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Vorbeifahren, gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW der geschädigten Verkehrsteilnehmerin. Dabei entstand Sachschaden am linken Außenspiegel des geparkten PKW.

Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier , Tel: 0651 97791710, in Verbindung zu setzen.

