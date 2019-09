Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Föhren

Föhren (ots)

Am Montag, 09.09.2019, um 20:51 Uhr, ereignete sich in Föhren, in der Kreuzstraße, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, vor dem Anwesen Kreuzstraße 4, parkender, schwarzer, Mercedes-Benz, von einem aus Richtung der Hauptstraße kommenden Pkw - beim Vorbeifahren - vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt - in Richtung Naurath - von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich - laut Zeugen - um einen weißen Pkw handeln. Personen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich - Tel.Nr.: 06502-91570 - in Verbindung zu setzen.

