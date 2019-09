Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Morbach

Morbach (ots)

Am Freitag, den 07.07.2019, kam es vermutlich gegen 19:00 Uhr in der Jahnstraße in Morbach zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Jahnstraße in Fahrtrichtung Bischofsdhroner Straße. In Höhe der Baldenauhalle stieß der Fahrer/Fahrerin gegen ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen. Danach verließ der verantwortliche Fahrer/Fahrerin unerlaubt die Unfallstelle. Ein Zeuge konnte in diesem Zeitraum einen Personenkraftwagen feststellen, der neben der Verkehrsinsel stand. Fahrzeugführerin dieses Pkws war vermutlich eine Frau in einem roten Kleid. Laut dem Zeugen habe das Fahrzeug ein BIR-Kennzeichen gehabt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Das Unfallfahrzeug ist vermutlich im Frontbereich beschädigt worden.

Zeugen die sachdienlichen Informationen oder Hinweise zum Unfallhergang und dem Fahrer/Fahrerin machen können werden gebeten sich bei Polizeiinspektion Morbach zu melden.

