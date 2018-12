Papenburg / Surwold (ots) - Bereits am Montagabend, gegen 20:05 Uhr, ereignete sich auf der B401 am Küstenkanal in Höhe Surwold ein Verkehrsunfall, dessen Folgen dank dem couragierten Eingreifen von Ersthelfern noch als glimpflich zu bezeichnen sind. Aus Richtung Oldenburg kommend befuhr ein 26 jähriger Mann aus Dörpen mit seinem Audi A6 die B401, als ohne ersichtlichen Grund ein entgegenkommender Dacia zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und dann beim Gegenlenken die Fahrbahn des Audi kreuzte. Nur durch eine Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der Dacia schleuderte mit seinen vier Insassen im weiteren Verlauf in den Küstenkanal. Lediglich der 33 jährige Fahrer aus Köln konnte sich unverletzt und selbständig befreien. Im Fahrzeug verblieben die schwangere Ehefrau und zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren. In einem Wohnhaus, unmittelbar an der Unfallstelle, bemerkten sechs litauische Arbeiter der Meyer-Werft den Unfall. Alle eilten sofort zur Hilfe und begaben sich dafür auch in das Wasser des Kanals. Auch der 26 jährige Fahrzeugführer des Audi griff beherzt ein und verletzte sich dabei noch beim Einschlagen einer Autoscheibe. Gemeinsam gelang es den sieben Ersthelfern die Insassen aus dem Fahrzeug zu befreien. Die 31 jährige Mutter sowie die vierjährige Tochter verletzten sich leicht. Der 5 Jahre alte Sohn verletzte sich schwerer und wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er mittlerweile wieder verlassen konnte. Am Pkw der Familie entstand Totalschaden. Nach Auswertung der Aussagen und der Unfallspuren dürfte insbesondere das schnelle Eingreifen der Ersthelfer vor Ort einen sehr tragischen Unfall verhindert haben. /hue

