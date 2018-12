POL-EL: Haselünne - Einbruch in Schule

Haselünne (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster der Don Bosco Schule an der Lingener Straße auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Die Täter brachen dort zwei weiteren Türen zum Lehrerzimmer und zum Sekretariat auf und durchwühlten diese Räume einbruchtypisch. Nach erster Durchsicht wurde festgestellt, dass offensichtlich zwei Beamer entwendet wurden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05961-955820 mit der Polizei Haselünne in Verbindung zu setzen. /hue

