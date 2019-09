Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrskontrollen im Rahmen des "Trier-Tages" am 06.09.19

Trier (ots)

Im Rahmen des "Trier-Tages" wurden an der Grundschule Tarforst und der Cüppers-Schule auf die Schulwegsicherheit geachtet und entsprechende Bürgergespräche geführt. Weiterhin wurden Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Gurt-/Handy-Verstöße in der Schöndorfer Straße und der Franz-Georg-Straße durchgeführt. Ebenso erfolgten Fußstreifen in der Fußgängerzone.

Insgesamt wurden 8 Verkehrsteilnehmer wegen Verstoß gegen die Gurtpflicht verwarnt. 2 Verkehrsteilnehmer erhielten Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen verbotswidriger Nutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt. 3 Radfahrer wurden verwarnt, da sie verbotswidrig die Fußgängerzone befahren haben. 1 Verkehrsteilnehmer wurde verwarnt wegen Verstoß gegen das Durchfahrtverbot.

