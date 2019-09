Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug in der Schillingstraße

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 07.09.2019 auf den 08.09.2019, kam es in der Schillingstraße in Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten schwarzen PKW. Unbekannte Täter hielten es für besonders witzig, Fußplatten zum Aufstellen von Beschilderungen und Bauzäunen, unter dem geparkten PKW und um den PKW herum zu stapeln. Hierbei kam es zu Beschädigungen am Fahrzeug. Laut Zeugenangaben könnte die Tatzeit zwischen ca. 03:30 Uhr und 04:00 Uhr liegen. Die Polizei Idar-Oberstein sucht nun nach weiteren Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen.

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Gebäude der OIE

Hauptstraße 189

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

PK´in Hamscher

Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





