Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Radfahrer bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

(KF) Am Samstagmorgen gegen 10:30 h beabsichtigte ein 41jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit seinem Fahrzeug aus dem Libellenweg in die Hindenburgstraße einzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Radfahrer, der die Hindenburgstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Der 65jährige Radfahrer führte eine Gefahrenbremsung durch und stürzte dabei. Er musste ins Klinikum Detmold eingeliefert werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090.

