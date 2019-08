Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Hochwertiges I-Bike aus Caport entwendet

Lippe (ots)

(KF) In der Zeit von Freitag, 18:00 h, bis Samstag, 18:00 h, entwendeten bisher unbekannte Täter ein verschlossenes Elektrofahrrad aus einem Carport in der Straße Auf der Mühlenbreite. Es handelte sich dabei um ein schwarzes Herrenrad der Marke Gudereit. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Blomberg, Tel. 05235 96930, melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell