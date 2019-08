Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Zoohandlung

Lippe (ots)

(KF) In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Zoohandlung an der Paderborner Straße ein. Die Geschäftsräume wurden durch eine Terrassentür betreten und nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090, in Verbindung zu setzen.

