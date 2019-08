Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Bei Wohnungseinbruch Handy entwendet

Lippe (ots)

(KF)Am späten Freitagabend brach ein 36jähriger Mann aus dem Extertal eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Almena auf. Anschließend entwendete er aus der Wohnung ein Mobiltelefon. Bei der Tat wurde der Mann teilwiese gefilmt, sodass er als Tatverdächtiger schnell ermittelt werden konnte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell