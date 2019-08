Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Leichtverletzt nach Trunkenheitsfahrt.

Lippe (ots)

Gegen 23:15 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall an der Straße Seligenwörden gemeldet. Bei Einkunft der Beamten stand ein stark beschädigtes Auto am Straßenrand, die Airbags waren ausgelöst, aber ein möglicher Fahrer war nicht vor Ort. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten drei Männer ausfindig gemacht werden, die in dem Wagen unterwegs gewesen waren. Der 33-jährige Fahrer verlor unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über das Fahrzeug und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Renault prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Einer seiner Beifahrer, ein 39-Jähriger, verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6500 Euro.

