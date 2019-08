Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fahrt endet in ehemaliger Apotheke.

Lippe (ots)

Die Autofahrt eines 57-Jährigen endete in der Nacht in einer ehemaligen Apotheke in der Osterstraße. Der Mann war gegen 1:15 Uhr mit seinem Twingo unterwegs, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in ein Schaufenster des Gebäudes. Er blieb unverletzt. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

