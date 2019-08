Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Graben-Neudorf (ots)

Am 05.08.2019, 17.03 Uhr, ereignete sich in Graben-Neudorf, B 35/B 36 ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger PKW-Lenker aus Linkenheim-Hochstetten befuhr die B 35/B 36 in Richtung Graben-Neudorf. In Höhe der Unfallstelle kam er in einer langgezogenen Rechtskurve aus ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort versetzt frontal mit dem Sattelzug eines 68-jährigen Mannes aus Kassel. Trotz einer Vollbremsung und einer Ausweichbewegung nach rechts, konnte der LKW-Lenker den Unfall nicht verhindern.

Der PKW-Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 13.000 Euro.

Die B 35/B 36 musste im Bereich der Unfallstelle zur Unfallaufnahme und zur Reinigung bis 21.10 Uhr voll gesperrt werden.

