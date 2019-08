POL-KA: (KA) Karlsbad- BAB A8 - Kieselstein auf Fahrzeug geworfen - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein Unbekannter hatte am Montagmittag von einer Autobahnbrücke einen größeren Kieselstein auf einen Pkw geworfen. Ein 32-Jähriger war gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw auf der BAB A8 von Karlsruhe nach Stuttgart unterwegs. Nach dem Parkplatz Steinig, kurz vor einer Brücke prallte plötzlich ein größerer Kieselstein gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Der 32-Jährige sah noch wie eine dunkel gekleidete Person in die Hocke ging und sich hinter dem Brückengeländer versteckte. An der Windschutzscheibe entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Bei dem Tatort dürfte es sich entweder um die Brücke bei Mutschelbach oder die bei Darmsbach handeln. Zeugen, oder Personen die an der Autobahnbrücke Mutschelbach, bzw. Darmsbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Pforzheim, Telefon 07231/125810 in Verbindung zu setzen.

