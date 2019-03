Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in ein Dauner Wohnhaus

Daun (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 24./25.03.2019, versuchten bislang unbekannte Täter in ein zurzeit leerstehendes Wohnhaus in Daun, Bergstraße, einzubrechen. Der/die Täter hebelten vermutlich mit einem größeren Schraubendreher (oder etwas Ähnlichem) vergeblich an der Haustür. Es gelang ihnen nicht die Tür zu öffnen.

In dem Zusammenhang nimmt die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260, Hinweise zum Täter/zu den Tätern bzw. verdächtigen Wahrnehmungen entgegen.

