Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Angetrunken auf parkenden PKW aufgefahren

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr eine 20jährige Frau aus Herford mit ihrem PKW Renault die Lemgoer Straße in Bad Salzuflen. Zu spät erkannte sie einen am Fahrbahnrand zum Parken abgestellten PKW und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. Bei Aufnahme des Sachverhalts stellte sich heraus, dass die junge Fahrerin Alkohol konsumiert hatte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Fahrzeug und ihr Führerschein wurden beschlagnahmt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzuflen, Tel. 05222 / 98180, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell