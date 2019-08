Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Zwei Einbrüche in Wohnungen

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Samstagabend bis Sonntag, 01:00 h, brachen bisher unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wenkenstraße ein. Nach Aufbrechen der Wohnungstür wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen, 04.00 h, in der Asenburgstraße. Hier drangen unbekannte Täter durch die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Nach Durchsuchen der Räume und Behältnisse wurde letztendlich ein Fernseher der Marke Samsung entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell