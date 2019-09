Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in Saarburg

Saarburg (ots)

Am Samstag, dem 07.09.2019, kam es gegen 15.05 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier PKW in der Brückenstraße in Saarburg. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Brückenstraße aus Richtung Beurig kommend in Richtung Innenstadt. Kurz hinter dem Altstadttunnel kam dieser ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er frontal mit dem PKW eines 58-jährigen Fahrers, welcher nicht mehr ausweichen konnte. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen ein hoher Sachschaden. Die Brückenstraße musste während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Beurig für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Bernd Wagner

Polizeiinspektion Saarburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-0

Telefax 06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell