Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Baumholder, Auf Pfadsbach

Baumholder (ots)

Ein BMW-Fahrer beschädigte in der Nacht von Samstag 31.08.2019 auf Sonntag 01.09.2019, gegen 04:15 Uhr einen Stromkasten der OIE. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Unfall wurde von einem unabhängigen Zeugen beobachtet, der nähere Angaben zum Unfallhergang machen konnte. Weiterhin konnten Fahrzeugteile an der Unfallstelle sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeidienststelle in Baumholder.

